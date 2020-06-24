باكستان تقيم تمثالاً لـ “أرطغرل”

أنقرة (زمان التركية) – شهدت مدينة لاهور الباكستانية نصب تمثالين للأمير التركي الغازي أرطغرل، حيث يحظى مسلسل “قيامة أرطغرل” بشعبية كبيرة بالمدينة.

ومنذ بدأت قناة PTV عرض المسلسل خلال شهر رمضان مع دوبلاج باللغة الأردية، أصبح مسلسل “أرطغرل” الأكثر مشاهدة منذ تأسيس قناة PTV الباكستانية.

من جانبه أفاد مدير القناة، أمير منظور، أنه لم يسبق وأن أحدث مسلسل تأثيرا كبيرا داخل باكستان بقدر التأثير الذي أحدثه مسلسل “قيامة أرطغرل”، مفيدا أن الباكستانيين باتوا يصفونه بالنسخة التركية من السلسلة الشهيرة صراع العروش (Game of Thrones).

وأضاف منظور أن المسلسل التركي حقق مشاهدات بلغت 58 مليون مشاهدة خلال شهرين على حساب القناة على موقع يوتيوب، مشيرا إلى تجاوز إجمالي نسبة مشاهدة المسلسل حاجز 250 مليون مشاهدة.

من جانبه أفاد محمد شيما، الذي أقام التمثالين، أن التماثيل تذكرهم بحبهم للسلاطين العثمانيين وجهاد أرطغرل الذي دفع العالم لاحترام المسلمين، مؤكدا أن الناس يأتون من أماكن بعيدة لرؤية التماثيل، وأضاف أن السلطات تخطط لإطلاق اسم “الغازي أرطغرل” على أحد الميادين.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني سبق أن أعلن أن مسلسل “قيامة أرطغرل” سيسهم في تعليم الشباب تاريخ الإسلام وقيمه.

هذا وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن التمثالين يرمزان للتأثير الثقافي الناجم عن المسلسلات التركية بالمنطقة.

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