أثينا تستعد لافتتاح أول مسجد منذ استقلالها عن الدولة العثمانية

أنقرة (زمان التركية) – أعلن مسئولون يونانيون عن قرب افتتاح أول مسجد رسمي في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك منذ استقلالها عن الدولة العثمانية.

وذكر موقع (يورونيوز) أن وزارة الشؤون التعليمية والدينية اليونانية أفادت في بيانها أن أعمال إنشاء مسجد العاصمة شهدت تأخرا بسبب فيروس كورونا المستجد غير أنهم سارعوا في إتمامها على أن يتم افتتاح المسجد نهاية الخريف.

وفي حديث مع وكالة (أسوشيتد برس) أفاد مسؤول يوناني أنه في حال عدم فرض حظر آخر للبلاد بسبب فيروس كورونا المستجد فإن هناك احتمالية كبيرة بأن يتم افتتاح المسجد نهاية خريف هذا العام.

جدير بالذكر أن أثينا تشتهر بكونها العاصمة الأوروبية الوحيدة الخالية من المساجد، ففي عام 2007 تعرض أحد المشاريع لإقامة مسجد لاعتراضات عنيفة من الكنيسة الارثوذكسية.

وبعض نضال استمر لنحو 12 عاما تم الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء المسجد المشار إليه في عام 2019 بالعاصمة أثينا التي تضم نحو 250 ألف مسلم غير أنه لم يتم افتتاحه بسبب جائحة كورونا.

هذا وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسجد الذي يتم انشائه في الحي الصناعي بتمويل حكومي نحو 350 مصليا.

وردا على اعتراض اليونان تحويل متحف آيا صوفيا في تركيا إلى مسجد، وكان الناطق باسم باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي، قال إن اليونان هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا يوجد مسجد بعاصمتها حاليًا، ما ينم على أنها لا تولي الأهمية لمبدأ الاحترام المتبادل.

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