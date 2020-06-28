تظاهرة ضخمة في باريس احتجاجًا على ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية

أنقرة (زمان التركية) – نظم الآلاف تظاهرات احتجاجية في العاصمة الفرنسية، باريس، وعدة مدن للاعتراض على خطة إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية.

وتتواصل ردود الفعل الاحتجاجية على خطة إسرائيل التي تنتهك القانون الدولي وتتضمن ضم غور الأردن في الضفة الغربية لإسرائيل، حيث تجمع الآلاف السبت في حي باربيس في العاصمة وقاموا بالسير حتى ميدان الجمهورية للإعراب عن احتجاجهم على خطة الضم الإسرائيلية.

وخلال التظاهرة رفع المحتجون لافتات داعمة لفلسطين والاعتراف بالدولة الفلسطينية حملت عبارات “لن يرحل الفلسطينيون، فهم بموطنهم” و” ستنتصر فلسطين” و “الحرية للفلسطينيين” و”ليحيا نضال الشعب الفلسطيني” و”إسرائيل قاتلة وماكرون شريك في الجريمة”.

ورفع المحتجون أيضا هتافات مطالبة بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

على الصعيد الآخر وتنص الخطة المشار إليها إلى إخضاع جزء كبير من أراضي الضفة العربية الواقعة على الحدود مع الأردن التي تعرف بغور الأردن ومناطق محددة تتضمن مستوطنات يهودية إلى السيادة الاسرائيلية.

وفي حال تنفيذه هذه الخطة فإن 45 في المئة من الفلسطينيين المقيمين بالضفة الغربية سيقعون ضمن المناطق الملحقة.

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