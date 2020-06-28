رئيس بلدية يتهم من سجلوا عدم إعجاب بفيديو أردوغان بـ”معاداة تركيا”

أنقرة (زمان التركية) – اتهم رئيس بلدة بيليكدوزو المنتمي لحزب العدالة والتنمية وعضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى، مجاهد بيرينجي، عبر تويتر من قاموا بتسجيل “عدم إعجاب” بفيديو حوار الرئيس رجب أردوغان مع مجموعة من الطلاب، بأنهم “أعداء تركيا”.

الرئيس رجب طيب أردوغان كان قد ظهر أول أمس الجمعة في حوار مباشر على الإنترنت، مع مجموعة من الطلاب للحديث عن الاختبارات المدرسية التي سيتم عقدها مبكرًا عن موعدها المعتاد، إلا أنه خلال الحوار انهالت موجة من التعليقات على الفيديو تقول “لن نصوت لكم” و”نلقاكم أمام الصناديق الانتخابية”، وقام عشرات الآلاف من المستخدمين بعمل “عدم إعجاب” بالفيديو، والذين وصل عددهم إلى 342 ألف شخص.

عضو حزب العدالة والتنمية مجاهد بيرينجي، قال عبر تويتر: “إنهم يهاجمون فيديو رئيسنا عبر حسابات مفبركة. ما يشغلهم هو التلاعب، وخلق وعي غير حقيقي في العالم الافتراضي. إنهم منفصلون عن الواقع”.

وأضاف: “يا أعداء تركيا! إن هذا الطريق لا فلاح فيه، وعاقبتكم ستكون الخسران… إن هجوم (عدم الإعجاب) الذي تعرض له فيديو رئيسنا، لا تعتقدوا أنه من خلال أشخاص حقيقيين، وإنما حسابات مفبركة وأجهزة موجهة من بنسلفانيا”، في محاولة منه لإيهام الرأي العام بأن حركة الخدمة هي من قام بذلك التصرف.

يذكر أن موقع تويتر، كان قد أعلن الأسبوع الماضي إغلاق 7340 حسابا في تركيا كانت تقوم بأنشطة دعائية للرئيس أردوغان واستهداف مستخدمين آخرين.

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