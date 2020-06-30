اليونان تفتح معبرها الحدودي مع تركيا اعتبارا من الغد

أنقرة (زمان التركية) – بعد فتحها حدودها مع الاتحاد الأوروبي عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلنت اليونان فتحها بعض المعابر الحدودية البرية مع تركيا ودول البلقان اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتاس، أن المعبر الحدودي البري بين تركيا واليونان يأتي ضمن المعابر الحدودية البرية التي ستقوم اليونان بفتح بعض منها اعتبار من يوم غد.

وأضاف بيتاس في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس أن المعابر الحدودية البرية التي سيتم فتحها هي Evzones و Kakavya و Kristallopigi و Promachonas و Nimfea و Kipi و Kestanelik الواقع على الحدود مع تركيا.

عبور اليخوت والمراكب الأجنبية

وأوضح بيتاس أن اليونان ستتخذ أخر إجراءات العودة للحياة الطبيعية في الأول من يوليو/ تموز القادم مفيدا أنه سيتم فتح جميع المطارات اليونانية أمام الرحلات الدولية على أن يتم السماح للقوارب واليخوت القادمة من الدول الأخرى بأن ترسو في الموانئ اليونانية اعتبارا من يوم غد.

يذكر أن الحدود بين اليونان وتركيا شهدت توترات بعد أن دفعت أنقرة نهاية فبراير الماضي المهاجرين غير الشرعيين لعبور الحدود الأمر الذي قابلته أثينا باستخدام العنف ضد المهاجرين واتهام تركيا بعدم المسئولية.

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