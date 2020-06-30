مسئول بالحزب القومي يسب المعارضة بألفاظ نابية

أنقرة (زمان التركية) – هاجم محمد أريكمان نائب رئيس بلدية “أكارجا صور” التابعة لمدينة آيدن، في تركيا، أطراف المعارضة الرئيسية، مستخدمًا ألفاظا نابية في تغريدة على تويتر.

تغريدة محمد أريكمان عضو حزب الحركة القومية، حملت إهانة صريحة لرئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أركم إمام أوغلو، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي ورئيسة حزب الخير القومي ميرال أكشنار.

محمد أريكمان قال في تغريدته: “عند زواج الحصان من الحمار يولد البغل. وعند تزاوج حزب الشعب الجمهوري مع حزب الشعوب الديمقراطية ولد أكرم (إمام أوغلو)، والداية -القابلة- كانت ميرال”.

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