بعد التغاضي عن تحركات تركيا.. فرنسا تقرر عدم المشاركة في مناورات الناتو

باريس (زمان التركية) – أعلنت الحكومة الفرنسية تعليق مشاركتها في مناورات حلف الناتو في البحر المتوسط التي كان من المقرر أن تجري تحت اسم “Sea Guardian”، على خلفية المناوشات التي حدثت بين قطع بحرية تركية وفرنسية قبالة السواحل الليبية في 10 يونيو/ حزيران الماضي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علَّق على الحادثة التي وقعت بين قطع بحرية تركية وفرنسية في البحر المتوسط مؤكدًا أنها “دليل على تعرض حلف الناتو لسكتة دماغية”، على حد تعبيره.

ممثل فرنسا الدائم في حلف الناتو موريل دوميناك، كان قد أبلغ الأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتينبيرغ في خطاب رسمي بانزعاج بلاده من هذا التوتر.

وحسب ما نُقل، فقد اتهم دوميناك في الخطاب حلف الناتو بعدم التحرك بشكل جاد، وأن فرنسا لا تحصل على أي دعم من حلف الناتو، ما دفع الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ قرار بتعليق مشاركتها في مناورة “Sea Guardian” المقرر انطلاقها في البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد هدد تركيا بتوقيع عقوبات عليها بسبب تدخلاتها في الملف الليبي، واصفًا تحركاتها في البحر المتوسط وليبيا بأنها تحمل “مسؤولية عقابية”.