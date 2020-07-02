بهجلي بعد أزمة الإعلام الاجتماعي: لن أغرد حتى التعديلات الجديدة!

أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في تصريحات له خلال اجتماعه مع رؤساء حزب العدالة والتنمية في المدن، أمس الأربعاء، إنهم يريدون إجراء تعديلات قانونية لفرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي والسيطرة عليها.

حليف أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي أعلن دعمه لتوجه أردوغان بشان مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيدعم أي مشروع قانون سيتم عرضه على البرلمان في هذا الشأن.

بهجلي قال في تغريدات له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أشارككم اليوم آخر رسائلي على موقع تويتر. لن استخدم حسابي على تويتر أو الفيسبوك مرة أخرى ما لم يتم وضع نهاية لأعمال الاستهداف المليئة بالعنف على مواقع التواصل الاجتماعي. وسأقدم دعما كاملا لأي مشروع قانون استثنائي ومحترم سيتم عرضه على البرلمان في هذا الشأن”.

وأضاف يهجلي: “إن الاستخدام الفعال لقنوات التواصل والوصول إلى المعلومات بأقصر طريق وبالوسائل الأدق والأصح، هي الميزة الأساسية لعصرنا الحالي. وهذا هو المطلوب والمنتظر من مواقع التواصل الاجتماعي من الناحية النظرية، لا استخدامه لأغراض أخرى”.