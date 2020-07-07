الجامعة العربية تدين اغتيال الناشط العراقي هاشم الهاشمي

القاهرة (زمان التركية) أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات اغتيال الباحث السياسي العراقي هاشم الهاشمي على يد مسلحين مجهولين، مساء الإثنين أمام منزله في بغداد، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وأعرب أبوالغيط عن بالغ التعازي والمواساة الى العراق حكومة وشعبا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية أنها تدعم بقوة الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والرامية الى حصر السلاح بيد الدولة، كما تضم صوتها لكافة الأصوات المطالبة بالكشف عن مرتكبي حوادث الاغتيالات التي طالت الناشطين السياسيين مؤخرا، وتقديمهم للعدالة.

وأضاف البيان أن أبو الغيط أكد على دعم الجامعة العربية الكامل للعراق وتضامنها معه في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد أمنه واستقراره وسيادته، وتستهدف النيل من نسيجه الوطني.

ويتهم نشطاء مسلحين مرتبطين بإيران بتصفية الهاشمي ردًا على هجومه الدائم عليهم، وكذلك على مساعي الحكومة تقليص نفوذ إيران في العراق.

يشار إلى أن الدكتور هاشم الهاشمي كان خبيرا بملف التنظيمات الإرهابية، ودائم الانتقاد للمليشيات المسلحة في العراق المدعومة من إيران، وكان على صلة مباشرة برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إذ كان يعد أحد مستشاريه.