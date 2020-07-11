ترامب يفرض عقوبات على فرنسا

واشنطن (زمان التركية)ـــ قالت الولايات المتحدة إنها ستطبق رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار، ردا على ضريبة فرنسا الجديدة على الخدمات الرقمية.

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشفت عن ذلك يوم الجمعة، لكنها قالت إنها سترجئ تطبيق الرسوم الجديدة بما يصل إلى 180 يوما.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الخطوة ستؤثر على سلع فرنسية مثل مستحضرات التجميل وحقائب اليد. وقال إن إرجاء التطبيق سيتيح مزيدا من الوقت لحل المشكلة، بما في ذلك إجراء مناقشات في إطار مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفق وكالة (رويترز).

تأتي الخطوة الأمريكية في أعقاب تحقيق أمريكي خلص إلى أن الضريبة الفرنسية تنطوي على تمييز ضد شركات تكنولوجيا أمريكية مثل جوجل وفيسبوك وأبل.

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