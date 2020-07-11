تقرير ألماني: 2000 دولار راتب شهري من تركيا لكل “مرتزق” يقاتل في ليبيا

برلين (زمان التركية)ـــ قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية إن كل “مرتزق” يقاتل في ليبيا لحساب تركيا يحصل من أنقرة على ألفين دولار شهرياً، مشيرة إلى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس أيضاً تتحمل جزءاً من تكاليف الوجود التركي في ليبيا.

الصحيفة نقلت في تقرير الخميس الماضي عن الخبير الأمني أرجان سيتلي أوغلو، مستشار الجيش التركي لشؤون مكافحة الإرهاب، تأكيده أن تركيا تدفع 2000 دولار لكل مقاتل لصالحها في ليبيا. وفق وكالة (دويتشه فيليه).

ووفقاً لصحيفة “دي فيلت”، فإن حكومة طرابلس أيضاً تتحمل جزءاً من تكاليف الوجود التركي في ليبيا، مشيرة إلى تقارير تفيد بأن البنك المركزي الليبي قام مؤخراً بتحويل نحو 169 مليون يورو إلى شركة “SSTEK” (تقنيات الصناعات الدفاعية) التركية، التي تمتلك نصفها شركة BMC التركية لصناعة السيارات والدبابات، والمملوكة بدورها لمقرب من أردوغان.

يشار إلى أن وسائل إعلام عربية وعالمية تتحدث عن أن تركيا ترسل مقاتلين من تنظيمات مسلحة إلى ليبيا للقتال في صفوف حكومة الوفاق. وكان أردوغان نفسه قد صرح في وقت سابق أن مقاتلين سوريين سقطوا في ليبيا، وانتشرت مقاطع فيديو لمقاتلين سوريين في صفوف قوات حكومة الوفاق.

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