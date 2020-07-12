تركيا.. 137% زيادة بنسبة اليائسين في العثور على عمل

أنقرة (زمان التركية) – قالت بيانات رسمية تركية إن نسبة فاقدي الأمل في العثور على عمل زادت بنحو 137%، وأن القوى العاملة تراجعت بنسبة 9% لتسجل 29.4 ملايين، في حين تجاوز عدد العاطلين عن العمل 4 ملايين شخص.

كشف عن ذلك تقرير صادر عن هيئة الإحصاء التركية يضم أرقام ومعطيات القوى العاملة، لشهر أبريل/ نيسان 2020.

فقد أوضح التقرير أن نسبة العاملين في تركيا تراجعت خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بنحو 9.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، أي أن نحو مليونين و585 عاملًا أصبحوا عاطلين.

أما أعداد غير المحسوبين ضمن القوى العاملة فقد ارتفعت بنحو 4 ملايين و72 ألفًا بزيادة 14.1%، ليصل الإجمالي إلى 32 مليونًا و932 ألفًا.

وقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل “الجاهزين والمحتاجين للعمل” من مليونين و285 ألفًا إلى 4 ملايين و460 ألفًا.

أما “الذين فقدوا الأمل في العثور على عمل” فقد ارتفع عددهم من 553 ألفًا إلى مليون و310 ألفًا.

وتشكك تقارير في دقة بيانات هيئة الإحصاء التركية حول معدلات البطالة والتضخم والنمو الاقتصاديى.

وبحسب البيانات الرسمية لهيئة الإحصاء لشهر مارس آذار، كان رقم العاطلين في عن العمل في تركيا 3.971، مع حذف 573 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

لكن تقرير البطالة والمشهد التوظيفي لشهر مارس/ آذار الصادر عن اتحاد نقابات العمال التقدمية أشار إلى أن البيانات الرسمية لهيئة الإحصاء التركية لا تعكس الحقيقة، حيث تشير لجنة الدراسات التابعة لاتحاد نقابات العمال التقدمية، التي تتبع نهج منظمة العمل الدولية، إلى أن عدد من فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا المستجد بلغ 5.5 مليون شخص.

وفي أبريل/ نيسان الماضي كشفت دراسة لمركز الأبحاث التابع لاتحاد العمال الثوريين التركي أن حظر التجوال المفروض على من هم أقل من 20 عاما بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد غيب أكثر من 2 مليون و382 عاملا عن مصانعهم في تركيا، كما غيب الحظر المفروض على من هم بعمر أكبر من 65 عامًا 850 ألف عامل عن مصانعهم.

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