أنقرة (زمان التركية) – في الذكرى الرابعة لمحاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، منعت الشرطة عددا من المصابين في تلك الليلة دخول قصر رئاسة الجمهورية، لحضور الحفل الذي أعد باسم ضحايا الانقلاب، بعد تجاهل دعوتهم للاحتفال.

قوات الأمن التركية حالت دون وصول المصابين إلى النصب التذكاري أو الاقتراب من محيط قصر رئاسة الجمهورية، الأمر الذي دفع أحد المصابين ليقول غاضبًا: “في ليلة 15 يوليو/ تموز 2016 حملت رشاش -ألماني- من نوع MG3، وبدأت في إطلاق النار على الدبابة الموجودة أمامي”، ليفتح بابًا جديدًا من الجدل حول الطريقة التي تمكن من خلالها الحصول على هذا السلاح.

يذكر أن المصابين وأهالي الضحايا الذين فقدوا حياتهم يزداد غضبهم تجاه حزب العدالة والتنمية وأردوغان، يوما بعد يوم، خاصة أن الرئيس أعلن عن جمع مساعدات من المواطنين لصالحهم إلا أنهم لم يحصلوا على هذه التبرعات حتى الآن، بالرغم من مرور 4 سنوات على بدء هذه الحملة.

ونظم ضحايا الانقلاب الغاضبون مسيرات وتظاهرات خلال الأيام الأخيرة أمام وزارة الأسرة والعمل والمقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية، مطالبين بتخصيص رواتب شهرية لهم، وتسليمهم أموال التبرعات التي جمعت لصالحهم.

شخص يدعى أفق يكين كان من بين المصابين في ليلة الانقلاب، ومن بين الذين حاولوا السير إلى النصب التذكاري وقصر رئاسة الجمهورية أمس الأربعاء، ولكن منعتهم قوات الأمن.

ليعيد بذلك للأذهان أخبارا وادعاءات انتشرت في أثناء أحداث محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016، حول توزيع مديريات الأمن الأسلحة النارية على المواطنين في ليلة الانقلاب.

يكين قال غاضبًا على منعهم من الوصول للنصب التذكاري: “لا يجعلون المصابين وأهالي الشهداء يقتربون من قصر رئاسة الجمهورية الذي يقولون إنه بيت الأمة والمواطنين. من دعونا في ليلة الانقلاب لنزول الشارع، لا يدعوننا للاحتفال بذكراه في القصر. هذه هي عقليتهم. يا لهم من مساكين، يقولون: منحناكم عملًا، ماذا تريدون أكثر من ذلك!”

واشتكى الرجل من انه لم يحصل سوى على ميدالية، لأن له سجل إجرامي وبالتالي حرم من التوظيف بالحكومة.

BİZİ SOKAĞA ÇAĞIRANLAR, SARAYA ÇAĞIRAMIYORLAR#15Temmuz anıtına yürürken polisin müdahalesine maruz kalan gaziler Haklarımızı ver sayın Cumhurbaşkanım. Tankların üzerindeydik diyorlar, külliyen yalan. Ayağıma bakın. Çocuğuma mama alamıyorum.pic.twitter.com/4GRMWbIPrz — Hasan Arslan (@arslanhasantr) July 15, 2020

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