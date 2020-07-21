القاهرة (زمان التركية)ــ حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من توقف نشاط الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، في ظل التوسع الإسرائيلي بالقارة السمراء.

واختتمت اليوم الثلاثاء، الدورة العادية الـ(54) لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية عملها برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط رئيس مجلس إدارة الصندوق، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

و استعرض أعضاء مجلس الإدارة البنود المدرجة بجدول أعمال الدورة والتي تمثل نشاط الصندوق خلال العام 2019، وطلبات المعونة الفنية الجديدة للدول الأفريقية، وكذلك الموقف المالي، والحساب الختامي للعام 2019، ومشروع موازنة الصندوق عن العام 2021.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط عبّر خلال الاجتماع عن قلقه من توقف الصندوق عن القيام بالدور المنوط به وما يتبع ذلك من آثار جسيمة على مسار التعاون العربي-الأفريقي وذلك بسبب الصعوبات المالية التي تواجه الصندوق والمتمثلة في عزوف الدول الأعضاء عن سداد مساهماتها في موازنته، وطلب الأمين العام من أعضاء مجلس الإدارة حث دولهم على سرعة سداد مساهماتهم في موازنة الصندوق.

وأشار المصدر إلى أنه بالرغم من هذه الصعوبات إلا أن الصندوق استطاع خلال العام 2019 تنفيذ 14 دورة تدريبية لصالح 500 متدرب أفريقي من 20 دولة أفريقية، بالإضافة إلى تقديم 94 منحة دراسية لطلبة أفارقة بالجامعات العربية من 21 دولة أفريقية، وهي أنشطة معرضة للتوقف خلال المرحلة المقبلة في حالة استمرار هذه الظروف حيث لم تسدد أية دولة مساهمتها خلال العام الجاري 2020.

وأكد المصدر على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق كأداة فعالة للعمل العربي-الأفريقي، والذي يأتي داعماً ومكملاً للأهداف الاستراتيجية العليا التي تسعى الجامعة ودولها الأعضاء إلى تحقيقها مع أشقائها في أفريقيا، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد توسعاً في العلاقات الإسرائيلية-الإفريقية ومحاولات إسرائيلية ممنهجة لتوظيف هذه العلاقات لإحداث شرخ في العلاقات العربية-الإفريقية وإضعاف التضامن الإفريقي مع القضايا والأولويات العربية.

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