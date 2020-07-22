أنقرة (زمان التركية) – أصدرت النيابة العامة في تركيا قرارات اعتقال بحق 25 ضابط صف بقيادة القوات البرية، بشبهة المشاركة بالمحاولة الانقلابية.

نيابة أنقرة قالت في بيان إنه تم إصدار قرارات اعتقال بحق 25 ضابط صف بقيادة القوات البرية، من بينهم 19 ضابط يشغلون مناصب حالية وضابط تم فصله من منصبه و4 ضباط متقاعدين وضابط مستقيل من منصبه، وذلك بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة والصلة بمحاولة الانقلاب في 2016.

والشهر الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 هذا فصلت فصل من الجيش 15 ألف و583 جنديا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

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