أنقرة (زمان التركية): ضمن اللقاءات التي يجريها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، أعلنت الحكومة التركية عن لقاء ثنائي بين الرئيس رجب طيب أردوغان، والسراج، في العاصمة التركية أنقرة، لتقييم آخر المستجدات الحاصلة على الساحة الليبية.

ووفقا للخبر الذي نشرته وكالة «الأناضول» الرسمية التركية، فإن اللقاء بين الطرفين جرى في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعيدًا عن وسائل الإعلام، بالتزامن مع زيارة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حتفر إلى مصر.

وسبق أن وافق محافظ مصرف ليبيا المركزي، طرابلس، على منح تركيا ودائع بقيمة 8 مليارات دولار، وستبقى تلك الودائع في بنوك تركيا لمدة 4 سنوات بدون أي فوائد أو تكاليف عليها.

كما سبق أن صدرت تعليمات بتحويل جميع الاعتمادات المالية إلى البنوك التركية وتحويل الودائع الليبية المتواجدة في بنوك أوروبا إلى بنوك تركيا، كما تم الاتفاق حول تعويض الشركات التركية المتعاقدة مع ليبيا في عهد القذافي بتعويضات قد تصل قيمتها لنحو 3 مليارات دولار.