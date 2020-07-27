أنقرة (زمان التركية) – أجرت البنوك الحكومية التركية تعديلات على فائدة وفترة سداد قروض الوحدات السكنية.

وكان بالإمكان شراء الوحدات السكنية الحديثة بخيارات سداد قروض تصل إلى 180 شهرا بفائدة 0.64 في المئة.

وذكرت صحيفة حريت أن البنوك الحكومية حدثت خيارات سداد قروض الوحدات السكنية السابق تسكينها، حيث قامت بخفض فترة السداد إلى 120 شهرا بفائدة تقدر بـ0.79 في المئة عوضا عن خيار السداد خلال 180 شهرا بفائدة 0.74 في المئة.

ومؤخرا قالت منظمة ستاندرز أند بورز S&P الائتمانية الدولية إن التوسع السريع في الإقراض الداخلي، ومعدلات التضخم المرتفعة واتساع العجز الجاري خلال الأشهر المقبلة في تركيا، إشارات وعلامات على عودة عدم التوازن بين الإيرادات والمصروفات مرة أخرى.

وكانت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني حذرت هذا الشهر، في تقريرها بشأن البنوك في الدول النامية، من الزيادة المتسارعة جدا في القروض العقارية.

وقال مراقبون إن حكومة حزب العدالة والتنمية تريد التغطية على الأزمة الاقتصادية الحالية لعقد انتخابات مبكرة دون أن تواجه سخطًا شعبيا، لذلك تتيح القروض للمواطنين بشكل موسع.

وكان نائب رئيس تكتل نواب حزب الخير القومي المعارض في البرلمان التركي توركان وجه انتقادات في هذا الصدد قائلا: “في ظل الظروف الحالية من الصعب أن نفهم للوهلة الأولى ما يعنيه أن تقول للمواطن المكتوي بالديون : اشترِ منزلك اليوم، وابدأ في الدفع بعد 12 شهرًا بقرض الرهن العقاري… لذلك يبدو أنهم سيأخذون البلاد إلى صناديق الاقتراع قبل أن يبدأ الناس في سداد القروض التي حصلوا عليها”.

–