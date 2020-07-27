أنقرة (زمان التركية) – عارض وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأسباني، أرانشا غونزاليس لايا الوصف الذي أطلقه الأخير على آيا صوفيا.

وعلق جاويش أوغلو اليوم الإثنين على وصف نظيره لأيا صوفيا “بالمنزل المشترك” بقوله إن أيا صوفيا مسجد منذ عام 1453 وظلت متحفا لمدة 86 عاما فقط، مفيدا أن الدول الأخرى كإسبانيا أقرت أن أيا صوفيا مسألة سيادة تركية.

من جهة أخرى استنكر جاويش أوغلو رد فعل اليونان على تحويل أيا صوفيا إلى مسجد وحرق العلم التركي في مدينة سلانيك، قائلا: “ليس من الممكن استيعاب وتفهم رد فعل اليونان، فاليونان تتصرف وكأن جزءا من أملاكها قد تم شرائه. يتوجب عليهم استيعاب أن إسطنبول تم فتحها في عام 1453 .التصرفات العاجزة كتنكيس الأعلام وحرق العلم التركي ستليق بهم. أظهرنا الاحترام للعلم اليوناني وفي مقدمتنا مصطفى كمال أتاتورك بعدما انسحب اليونانيون بحرا”.

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