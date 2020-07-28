باكو (زمان التركية) – استدعت وزارة الخارجية في أذربيجان السفير الأردني لديها، على خلفية معلومات حول توريد بلاده أسلحة إلى دولة أرمينيا خلال الاشتباكات التي نشبت بين البلدين قبل أيام.

وبحسب الخارجية الأذربيجانية فقد تم استدعاء سفير المملكة الأردنية الهاشمية وعقد اجتماع معه بحضور كل من نائب وزير الخارجية آراز غظيموف والسفير سامي عبد الله غوشة.

ومن جانبه أكد السفير غوشة أنه يتفهم قلق الجانب الأذربيجاني، ووعد ببذل الجهد من أجل حل الأزمة.

يشار إلى أن الشريط الحدودي بين أذربيجان وأرمينيا شهد تبادل إطلاق النار بين البلدين في 12 يوليو/ تموز الجاري، على بعد كيلومترات من منطقة قره باغ المتنازع عليها، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين من الطرفين.