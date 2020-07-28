أنقرة (زمان التركية) – سجلت أسعار الذهب في تركيا رقما قياسيا خلال هو الأول منذ 9 سنوات، حيث قارب سعر أونصة الذهب حاجز الألفي دولار بفعل عمليات الشراء الواردة.

وتستمر التحركات في أسعار الذهب، حيث شهد يوم أمس تجاوز أونصة الذهب أعلى مستوى كانت سجلته في عام 2011 والذي يقدر بـ1921.17.

ومع استمرار عمليات الشراء خلال الليل سجلت أونصة الذهب رقما قياسيا جديدا ببلوغها 1980 دولارا، ومن ثم انخفضت لاحقا إلى 1947 دولارا بفعل عمليات البيع التي أجريت لاحقا.

هذا ويتوقع المستثمرون إبقاء البنك المركزي على السياسة المالية الفضفاضة للغاية خلال اجتماعه هذا الأسبوع وربما التلميح إلى تجاهله معدلات التضخم المرتفعة على المدى الطويل. وأسفرت هذه التوقعات عن ارتفاع أسعار الذهب بنحو 130 دولارا خلال فترة زمنية أقل من أسبوع.

كما سجل سعر صرف الدولار واليورو في تركيا ارتفاعا أمس الإثنين بشكل مفاجئ.

الليرة التركية سجلت خلال التعاملات المسائية 6.96 ليرة للدولار الواحد، وكذلك ارتفع اليورو إلى 8.21 ليرة.

الارتفاعات المفاجئة لم تستمر لفترة طويلة حتى بدأت في الهبوط مرة أخرى، حيث تراجع الدولار إلى 6.88 ليرة، وتراجع اليورو إلى 8.07 ليرات.

وكان سعر صرف الدولار يوم الأحد 6.85 وسعر صرف اليورو 7.98.

وتراجعت عائدات تركيا من الصادرات والسياحة بنسبة كبيرة بينما يتزايد الطلب على العملات الأجنبية الذي تعجز السلطات عن إيقافه، فيما يضخ البنك المركزي أرصدة في الأسواق للسيطرة على الليرة.