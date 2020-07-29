‏ماردين (زمان التركية) – أطلقت السلطات في تركيا حملة اعتقالات استهدفت عددا كبيرا من المسئولين المتورطين في وقائع فساد كشف عنها في بلدية ماردين الكبرى جنوب شرق تركيا الواقعة تحت إدارة وصاة المعينين من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية.

النيابة العامة في ولاية ماردين كانت قد بدأت حملة للتحقيق مع مسؤولين عقب فصل الوصي السابق على البلدية الكبرى للمدينة مصطفى يامان.

وبحسب المصادر الأمنية فقد ألقت قوات الأمن القبض على ما لا يقل عن 15 مسؤولًا رفيع المستوى في بلدية ماردين الكبرى، بتهم الفساد والرشوة والتلاعب في الإحالات.

والعام الماضي عزلت وزارة الداخلية التركية أحمد تورك من منصب رئيس بلدية ماردين الذي وصل إليه بالانتخاب، بجانب رئيسي بلدين وان وديار بكر، حيث بدأت الوزارة في أغسطس/ آب الماضي بالبلديات الثلاث خطة عزل رؤساء البلديات الكردية المستمرة حتى اليوم.

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