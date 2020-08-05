أنقرة (زمان التركية) – استطاع بلال نجل الرئيس رجب أردوغان الحصول على مصدر أخر لتمويل الأوقاف التي يترأسها بعد أن قطع عمدة بلدية أنقرة المعارض أكرم إمام أوغلو التمويل عنها.

الاتحاد الأوروبي أعلن نتائج طلبات الدعم المقدمة لبرنامج الحوار الشبابي المشترك أراسموس (Erasmus)، ليتبين أن وقف الأنصار و”TÜGVA” المقربين من حزب العدالة والتنمية سيحصلان على عشرات الآلاف من اليوروات بموجب البرنامج، ضمن المشروعات والمؤسسات المقبول طلباتها للحصول على دعم البرنامج.

وكشف عن ذلك الوكالة الوطنية التركية التابعة لرئاسة الاتحاد الأوروبي.

وقف “TÜGVA” يضم في صفوف مجلسه الاستشاري الأعلى بلال، نجل رئيس الجمهورية أردوغان، وقد حصل على منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم “مؤتمر تركيا للشباب”، وذلك على الرغم من أن القائمين عليه يتبنون خطابا يعادي دول الاتحاد الأوروبي ويتهمهم بالسعي لعرقلة صعود تركيا وشنّ حرب ضدها مشابهة للحروب الصليبية.

وسيحصل وقف الأنصار على دعم يبلغ 41 ألفًا و540 يورو بعد أن سبق وحصل أيضا على منحة من الاتحاد الأوروبي، بالرغم من التهم التي تلاحقه في الفترة الأخيرة بعد فضح تعرض الأطفال للاستغلال الجنسي داخل المساكن الطلابية التابعة له. كما أنه من المقرر أن يحصل الوقف على 31 ألفًا و760 يورو لدعم مشروعه الذي يحمل اسم “همسات الشباب”.

وكان عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام اوغلو بدأ تنفيذ ما وعد به في حملته الانتخابية وقطع التمويل عن عدد من الأوقاف المرتبطة بحزب العدالة والتنمية، والتي كانت تتسبب في هدر كبير لميزانية بلدية إسطنبول بالذات.

ومن بين المؤسسات التي أوقف أكرم إمام أوغلوا تمويلها مؤسسة “أنصار”، وTÜRGEVK، ومؤسسة TÜGVA، ومؤسسة دار الفنون، ومؤسسة الحجة أحمد يوسفي، وقال عمدة إسطنبول في أغسطس/ آب 2019 إنه أعاد 375 مليون ليرة تركية إلى خزينة البلدية، كان يتم توجيهها إلى جمعيات وأوقاف خاصة.

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