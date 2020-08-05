أنقرة (زمان التركية) – تجاوزت خسائر بورصة إسطنبول يوم الثلاثاء حاجز الثلاثة في المئة ليعقبها ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية متجاوزا حاجز 7 ليرات.

وسجل سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الأربعاء 07.01 فيما سجل سعر صرف اليورو 08.31 مقابل الليرة التركية.

وباع المستثمرون الأجانب الأسهم والسندات لسد حاجتهم من الليرة التركية وذلك عقب الارتفاع المفاجئ في سعر الفائدة بسوق لندن للأوراق المالية. وأسفر هذا الأمر عن ارتفاع سعر صرف الدولار.

وكان يوم أمس قد شهد رفع سوق لندن للأوراق المالية سعر الفائدة على الليرة التركية لليلة واحدة إلى 1050 في المئة لأول مرة منذ أبريل/ نيسان من عام 2019 وذلك بعدما بلغت السيولة النقدية لليرة التركية مستويات معدومة بفعل الإجراءات التي اتخذتها هيئة التنسيق والرقابة البنكية في تركيا خلال العام الأخير.

وعقب اقتراب نسبة التراجع في مؤشر بورصة إسطنبول بالأمس إلى 5.5 في المئة اختتم مؤشر البورصة تعاملات يوم الأمس بتراجع بلغ 3.53 في المئة.

وعلى الصعيد الآخر سجل اليورو بالأسواق الدولية أعلى مستوياته خلال العامين الماضيين وذلك على خلفية التوقعات القوية بأن يتجاوز التحسن الاقتصادي للولايات المتحدة نظيره في أوروبا.

وتتجه أنظار الأسواق الخارجية إلى إحصاءات توظيف القطاع الخاص الأمريكي التي سيتم الكشف عنها اليوم.

واللافت في الأمر هو ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة على الرغم من الأداء الضعيف الذي يسجله الدولار في الأسواق الدولية.

وشهد اليوم تراجع سعر الفائدة على الليرة التركية لليلة واحدة إلى 38 في المئة بعدما ارتفع يوم أمس إلى 1050 في المئة.

وكان سعر الفائدة على المقايضات المالية يبلغ 6.8 في المئة في التاسع والعشرين من يوليو/ تموز الماضي و30 في المئة في الثلاثين من الشهر نفسه.

وبالأمس باع المستثمرين الأجانب السندات والأسهم في محاولة منهم لتجاوز أزمة الليرة التي صعب العثور عليها بسوق الأوراق المالية بسبب نقص السيولة وذلك من خلال بيع أصولهم التركية.

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