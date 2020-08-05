إزمير (زمان التركية) – كشف وزير الزراعة والغابات في تركيا بكير باكدمير أن نيران الحرائق التي اندلعت الأحد الماضي في غابات مندريس بولاية إزمير غرب تركيا، التهمت ما بين 300-400 هكتارًا.

وتمكنت فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق في 22 ساعة.

واندلع الحريق بمنطقة الغابات الواقعة في ريف حي تشيلا التابع لبلدة مندريس، يوم الأحد الماضي، في حوالي الساعة 13:24، وتدخلت طائرتي إطفاء و18 طائرة مروحية، 85 سيارة إطفاء، و11 حفارًا، و350 عاملًا.

من جهة أخرى ألقت الشرطة التركية القبض على أحد المتنزهين في منطقة غابات مندريس التابعة لمدينة إزمير في غرب تركيا، بسبب الاشتباه في تسببه في حرائق الغابات.

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