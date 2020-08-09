إسطنبول (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن الاحتياطي النقدي في تركيا تراجع خلال الأسبوع السابق فقط، بنحو 4 مليارات و253 مليون دولار أمريكي، ليصبح 46 مليار و673 مليون دولار أمريكي.

حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي التركي، فقد كان رصيد الاحتياطي النقدي في 31 يوليو/ تموز 50 مليار و926 مليون دولار أمريكي، إلا أنه تراجع خلال الأسبوع إلى 46 مليار و673 مليون دولار، أي تراجع بنحو 4.3 مليارات دولار أمريكي.

من جهة أخرى ارتفع الاحتياطي من الذهب من 42 مليار و425 مليون دولار إلى 43 مليار و572 مليون دولار أمريكي.

ووفق التقرير تراجع إجمالي الاحتياطي لدى البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية والذهب من 93 مليار و31 مليون دولار إلى 90 مليار و245 مليون دولار أمريكي.

يشار إلى أن إجمالي الاحتياطي في البنك المركزي في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2013 كان يبلغ 115 مليار و144 مليون دولار أمريكي، عند أعلى مستوى تاريخي، وفي نهاية عام 2019 تراجع إجمالي الاحتياطي إلى 81 مليار و240 مليون دولار أمريكي.

وكان نائب مدير مؤسسة “S&P Global Ratings” ماكسيم راينيكوف، قال إن البنك المركزي التركي يواصل استنزاف الاحتياطات النقدية، مشيرًا إلى أنه بذلك سيكون أمام تركيا مساحة ضيقة للغاية للمناورة في السياسات المالية.

راينيكوف أوضح أيضًا أنه من المتوقع أن يتراجع الاحتياطي النقدي لتركيا خلال هذا العام إلى 10 مليارات دولار أمريكي، مقارنة بـ30 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي.

وأشار راينيكوف إلى أن الكثير من المستثمرين خرجوا من السوق التركي، مشيرًا إلى أن نسبة الحائزين للسندات التركية خارج البلاد تراجعت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق.

وأكد أن الشعب التركي بدأ التوجه إلى تحويل مدخراته إلى الدولار الأمريكي مشيرًا إلى قيمة العملات الأجنبية لدى المواطنين بلغت 212.92 مليار دولار أمريكي.

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