(زمان التركية)ـــ بعد أن نجح نادي جلطة سراي التركي في ضم النجم التركي الشهير أردا توران إلى صفوفه، استعدادًا للموسم الجديد، فاجأ معجبيه ومشجعيه بصفقة جديدة قد تقلب موازين القوى في الدوري التركي.

جلطة سراي بدأ التفاوض مع اللاعب الألماني ماريو جوتزي نجم نادي بروسيا دورتموند، الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب المصادر المطلعة على تفاصيل المستطيل الأخضر، فقد أبدى اللاعب جوتزي اهتمامه بالتفاوض مع نادي جلطة سراي التركي، قبل البت في العروض المقدمة إليه من الدوري الأمريكي.

جوتزي كان قد انتقل في عام 2013 من بروسيا دورتموند إلى نادي بايرن ميونيخ مقابل 37 مليون يورو، وفي عام 2016 عاد مرة أخرى إلى نادي بروسيا دورتموند مقابل 22 مليون يورو.

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