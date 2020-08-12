إسطنبول (زمان التركية) – كشفت تقارير أن الأندية الأربعة الأكبر في تركيا، تكبدت خسائر بملايين الليرات خلال العام الحالي.

وفق منصة “تنوير الرأي العام” التي نشرت موازنات الأندية التركية، تربع نادي بشيكطاش على رأس قائمة الأندية الأكبر خسارة مالية، حيث بلغت خسارته 477 مليونًا و704 ألف ليرة، اعتبارًا من 31 مايو/ أيار الماضي، بينما كانت خسائر النادي في مايو/ أيار 2019 عند مستوى 305 ملايين و711 ألف ليرة تركية.

أما نادي فنربهتشه فقد جاء في المركز الثاني بقيمة خسائر بلغت 154 مليونًا و804 ألاف ليرة تركية، مقارنة بـ205 ملايين و996 ألف ليرة تركية خلال شهر مايو/ أيار 2019.

بينما جاء نادي جلطة سراي في المركز الثالث بقيمة خسارة بلغت 46 مليونًا و676 ألف ليرة تركية، مقارنة بقيمة أرباح 24 مليونًا و189 ألف ليرة تركية في مايو/ أيار 2019، وخسارة بقيمة 216 مليونًا و239 ألف ليرة تركية في مايو/ أيار 2018.

وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، تبين أن نادي طرابزون سبور سجل خسائر بقيمة 36 مليونًا و299 ألف ليرة تركية، لترتفع قيمة خسائره السنوية إلى 66 مليونًا و13 ألف ليرة تركية.

وأثر وباء فيروس كورنا على النشاط الرياضي في العالم، وفاقم من خسائر الأندية المحلية.

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