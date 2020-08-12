أنقرة (زمان التركية) – دعا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراك الرئيس رجب أردوغان إلى تحسين العلاقات السياسية مع مصر من أجل حل أزمة شرق المتوسط.

أوزتراك أثنى على إرسال تركيا سفينة البحث والتنقيب “أوروتش رئيس” للتنقيب في محيط الجزر اليونانية، وقال: “ذهاب سفينة “أوروتش رئيس” إلى هناك خطوة صحيحة”.

وأرسلت تركيا سفينة التنقيب ردًا على توقيع أثينا اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية مع القاهرة.

فائق أوزتراك أكد خلال اجتماع صحفي عقده عقب اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعب الجمهوري المعارض إن حل الأزمة التي تواجهها تركيا في شرق المتوسط مرتبط بتصالح تركيا مع مصر وإعادة تحسين العلاقات معها مرة أخرى.

وتابع في معرض تعليقه على التطورات الأخيرة بين تركيا واليونان: “تركيا تمتلك كافة حقوق التصرف في جرفها القاري بموجب القوانين الدولية. ولن تتراجع عن هذا الحق، ولا يجب أن تتخلى عنه. ذهاب سفينة “أوروتش رئيس) إلى هناك خطوة صحيحة. ولكن إذا أردت حكومة( حزب العدالة والتنمية) تسوية هذه الأزمة بسرعة أكبر، يجب عليها أن تصلح العلاقات مع مصر مرة أخرى”.

كان الرئيس رجب أردوغان اعترض على اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة الخميس الماضي بين أثينا والقاهرة وقال ردا على ذلك أن بلاده “عاودت استئناف أعمال التنقيب نظرا لعدم التزام الأطراف الأخرى بوعودها” مشيرا إلى عدم اعترافه بالاتفاقية.

ووجه الاتحاد الاوروبي، اليوم دعوة إلى مجلس الشؤون الخارجية لاجتماع استثنائي يوم الجمعة، استجابة لطلب أثينا، بعد إعلان تركيا التنقيب في شرق المتوسط.

وأعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في جوزيب بوريل أنه في تغريدة عبر تويتر أن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين سيناقش “القضايا العاجلة” حيث “سنتناول الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والانتخابات الرئاسية البيلاروسية والتطورات في لبنان”.

وأمس طلبت اليونان عقد اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وقالت إن تركيا تهدد السلم والاستقرار في بلاده وقبرص وشرق البحر المتوسط، بتنقيبها جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وبحسب إشعار “نافتكس” للبحرية التركية ستقوم السفينة “أوروتش رئيس” وسفينتان أخرتان بأعمال تنقيب بالمنطقة بداية من 10 وحتى 23 أغسطس الجاري.

–