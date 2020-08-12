أنقرة (زمان التركية) – قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو إن بلاده ستصدر المزيد من التراخيص للتنقيب عن الموارد الطبيعية في منطقة شرق المتوسط حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري، مؤكدًا عزم بلاده على مواصلة أعمال التنقيب بالرغم من التوترات المشتعلة مع الجارة اليونان.

التوترات بين أنقرة وأثينا اشتعلت مرة أخرى، بعدما أعلنت تركيا إرسال سفينة الأبحاث والتنقيب أوروتش رئيس إلى مناطق في شرق المتوسط بالقرب من الجزر اليونانية، ردًا على توقيع اليونان اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية مع مصر.

تصريحات جاويش أوغلو جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء مع وزير الخارجية الأذربيجاني جايهان بايراموف، حيث قال: “سندافع عن حقوق الأتراك والأتراك القبارصة في شرق المتوسط، حتى النهاية، ولن نتراجع عن هذا”.

وأوضح أن تركيا أظهرت حسن النية بوقف أعمال البحث والتنقيب في شرق المتوسط بشكل مؤقت، لبدء التفاوض مع اليونان، وبذلت جهودًا من أجل الحوار مع أثنيا، مشيرًا إلى أن بلاده عادت لاستئناف عمليات التنقيب بعدما عجزت عن الحصول على نتائج للمفاوضات.

وأضاف تشاوش أوغلو: “سنواصل أعمالنا للبحث والتنقيب والمسح السيزمي من خلال تقديم تراخيص جديدة للتنقيب في مناطق جديدة، حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري. نحن مصرون على ذلك بشكل كامل. سندافع عن حقوق الأتراك والأتراك القبارصة في شرق المتوسط، حتى النهاية، ولن نتراجع عن هذا”.

وكان الرئيس رجب أردوغان اعترض على اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة الخميس الماضي بين أثينا والقاهرة وقال ردا على ذلك أن بلاده “عاودت استئناف أعمال التنقيب نظرا لعدم التزام الأطراف الأخرى بوعودها” مشيرا إلى عدم اعترافه بالاتفاقية.

ووجه الاتحاد الاوروبي، اليوم دعوة إلى مجلس الشؤون الخارجية لاجتماع استثنائي يوم الجمعة، استجابة لطلب أثينا، بعد إعلان تركيا التنقيب في شرق المتوسط.

وأعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في جوزيب بوريل أنه في تغريدة عبر تويتر أن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين سيناقش “القضايا العاجلة” حيث “سنتناول الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والانتخابات الرئاسية البيلاروسية والتطورات في لبنان”.

وأمس طلبت اليونان عقد اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وقالت إن تركيا تهدد السلم والاستقرار في بلاده وقبرص وشرق البحر المتوسط، بتنقيبها جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وبحسب إشعار “نافتكس” للبحرية التركية ستقوم السفينة “أوروتش رئيس” وسفينتان أخرتان بأعمال تنقيب بالمنطقة بداية من 10 وحتى 23 أغسطس الجاري.

–