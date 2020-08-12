أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت تركيا إطلاق عملية عسكرية جديدة في جبال الأمانوس حملت اسم “يلدريم-5”.

وزير الداخلية سليمان صويلو قال اليوم الأربعاء “انطلقت عملية يلدريم -5 في جبال أمانوس اعتبارًا من صباح اليوم بمشاركة 1448 فردًا”.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في “برنامج افتتاح الدورة التدريبية الأساسية للتحقيق الجنائي في الكوارث” في أنقرة.

يشار إلى أن جبال الأمانوس هي كتلة جبلية على الساحل السوري في لواء إسكندرون بمحافظة هتاي جنوب تركيا، وتشهد السلسلة الجبلية نشاطا لعناصر حزب العمل الكردساتي وقصفتها تركيا عدة مرات في الأعوام الأخيرة.

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