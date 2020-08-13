أنقرة (زمان التركية) – يظهر قصر الرئيس أردوغان في تركيا بالنتائج الأولى عند كتابة عبارة “القصر غير القانوني” في خانة البحث بموقع جوجل إيرث.

رئيس شعبة غرفة المعماريين في أنقرة، تزجان كاراكوش جاندان، نشر مقطع فيديو يظهر تصنيف موقع جوجل إيرث القصر الرئاسي التركي الذي أقيم على أراضي مزرعة أتاتورك على مشارف أنقرة رغم معارضة الجمعيات المهنية ووصية أتاتورك المخالفة لهذا كقصر غير قانوني.

وقام جاندان بكتابة عبارة “القصر غير القانوني” في خانة البحث” ليظهر له موقع جوجل إيرث القصر الرئاسي التركي المقام على أراضي مزرعة أتاتورك.

جاندان قال: “بإمكانكم أن تجربوا بأنفسكم بكتابة قصر غير قانوني لتروا كيف تكون النتيجة.. جربوا ذلك قبل أن تلحظه السلطات وتتدخل لدى إدارة جوجل إيرث”.

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