أثينا (زمان التركية) – دعا رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتشوتاكيس، تركيا للتصرف بـ”عقلانية” في ظل التوترات التي تشهدها منطقة شرق المتوسط، محذرًا من وقوع صدامات عسكرية.

كيرياكوس ميتشوتاكيس قال في تحذيره لتركيا على خلفية إصرارها على التنقيب في المياه المحيطة بجزيرة قبرص المتنازع عليها: “نتمنى أن يتم إعمال المنطق في النهاية لدى جارتنا. بهذا سيكون بإمكاننا بدء حوار حقيقي”.

وأضاف ميتشوتاكيس أن التحركات العسكرية المكثفة في شرق المتوسط قد تؤدي إلى خطر وقوع صدامات وحوادث، مؤكدًا أن اليونان لا تؤيد ارتفاع حدة التوترات، وأن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عمليات استفزازية.

تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس جاءت عقب إعلان تركيا إرسال سفينة المسح السيزمي أوروتش رئيس إلى محيط جزر يونانية للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، يرافقها قطع حربية تابعة للقوات البحرية.

وجاء التحرك التركي عقب إعلان اليونان ومصر إبرام اتفاق بحري يحدد مناطق الصلاحية الاقتصادية لكل منهما في البحر المتوسط.

ويعقد الاتحاد الاوروبي، الجمعة اجتماعا استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية استجابة لطلب اليونان، بعد إعلان تركيا التنقيب في شرق المتوسط.

وأعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في جوزيب بوريل أنه في تغريدة عبر تويتر أن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين سيناقش “القضايا العاجلة” حيث “سنتناول الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والانتخابات الرئاسية البيلاروسية والتطورات في لبنان”.

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