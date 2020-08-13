أنقرة (زمان التركية) – حذرت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني من أن الأداء الضعيف لليرة التركية قد يؤدي إلى تزايد القروض غير المحصلة، مؤكدة أن تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار إلى مستويات قياسية سيؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبنوك.

وسجل سعر صرف الدولار في تركيا أعلى مستوياته أمام الليرة التركية وبلغ اليوم 7.34 ليرة في البنوك، وأرقاما أعلى في السوق السوداء.

35% من قروض بالعملات الأجنبية

وترى وكالة موديز أن الأداء الضعيف لليرة التركية مؤخرا سيزيد من وطأة الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وسيعزز من خطر تراجع التمويل الخارجي، مفيدة أنه في يونيو/ حزيران كان 35 في المئة من قروض البنوك التركية بالعملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار واليورو.

وأضافت وكالة موديز أن استمرار تراجع الليرة سيقلل من قدرة الشركات، التي لا تحقق دخلا بالعملة الأجنبية ولم تتخذ إجراءات احتياطية، على سداد القروض وهو ما سيؤدي إلى تراجع احتياطي فقدان القروض.

هذا وتتوقع موديز أن تؤدي مخاوف المستثمرين بشأن قدرة البنوك التركية على السداد إلى تراجع معدلات توافر التمويلات الأجنبية، مشيرة إلى اضطراب البنوك التركية لحاجتها إلى إعادة تمويل جماعي بالعملة الأجنبية على المدى القصير بقيمة 54 مليار دولار.

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