أنقرة (زمان التركية)ـــ قالت تقارير تركية إن لقاءً سيجمع وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، لبحث تطورات في شرقي المتوسط.

وكالة الأناضول، قالت إن الوزيران سيلتقيان الأحد القادم في جمهورية الدومينيكان.

وكان بومبيو أكد خلال لقائه الجمعة مع وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، على ضرورة تخفيف حدة التوتر شرقي المتوسط.

وكان وزير خارجية تركيا، قال من سويسرا إن بلاده قبلت عرضا سويسريا بالوساطة بين تركيا واليونان من أجل حل أزمة شرق المتوسط المتصاعدة.

ويأتي الإعلان عن الوساطة السوريسرية بعد أن قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن على الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم علاقاته مع تركيا في ضوء التوترات في شرق المتوسط.

وانهارت وساطة ألمانية بين أنقرة وأثينا عقب إعلان اليونان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، إذ أعلنت تركيا وقف المفاوضات مع اليونان، وقال الرئيس رجب أردوغان الذي رفض الاتفاقية إنه قرر استئناف أعمال التنقيب في شرق المتوسط.

والجمعة، أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي عقب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على دعم أوروبا لقبرص واليونان، مطالبا تركيا بتهدئة فورية والانخراط في المفاوضات.

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