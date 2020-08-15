إسطنبول (زمان التركية) – تجاوزت خسائر الخطوط الجوية الوطنية في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري 4 مليارات ليرة تركية.

شركة Turkish Airlines كانت قد حققت صافي أرباح خلال النصف الأول من العام الماضي بقيمة مليار و120 مليون ليرة تركية، بينما كانت الأرباح خلال الربع الثاني من العام نفسه 133 مليون ليرة.

الخطوط الجوية التركية أعلنت ميزانيتها للربع الثاني من العام الجاري، والتي ظهر عليها جليًا آثار وباء فيروس كورونا المستجد؛ حيث سجلت الشركة خسائر بقيمة مليارين و234 مليون ليرة تركية خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بصافي أرباح 133 مليون ليرة تركية في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح بيان الشركة أن إجمالي خسائر النصف الأول من العام الجاري 2020 بلغ 4 مليارات و257 مليون ليرة تركية، مقارنة بصافي أرباح بقيمة مليار و120 مليون ليرة تركية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت تركيا تأمل إعادة فتح حدودها مع دول الاتحاد الأوربي وخاصة ألمانيا، لاستقبال السياح، إلا أن ارتفاع إصابات كورونا فيها وضعها ضمن الدول غير الآمنة.

وحتى مساء الجمعة بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بوباء فيروس كورونا المستجد 246 ألفًا و861 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 5934 حالة.

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