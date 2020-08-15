أنقرة (زمان التركية)ــ ردت تركيا على دعوة الاتحاد الأوربي لها بالتهدئة الفورية في شرق المتوسط والانخراط في حوار مع اليونان.

وقال وزارة الخارجية التركية، السبت، إنه لا ينبغي توجيه دعوة الحوار إلى أنقرة.

الوزارة قالت في تغريدة عبر توتير،: إن الدعوة للتفاوض “يجب أن توجّه إلى أولئك الذين يتخذون خطوات استفزازية وأحادية الجانب شرقي المتوسط، لا إلى تركيا”.

واعتبرت الوزارة أن “الدعوة الأوروبية يجب أن توجه إلى أولئك الذين لا يحترمون حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك”.

والجمعة، أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي عقب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على دعم أوروبا لقبرص واليونان، مطالبا تركيا بتهدئة فورية والانخراط في المفاوضات.

جوزيب بوريل، قال في تغريدة عقب الاجتماع الطارئ يوم الجمعة، “نؤكد تضامننا الكامل مع اليونان وقبرص.”

أضاف بوريل، “ندعو تركيا للتهدئة الفورية وإعادة الانخراط في الحوار”.

وعقب إعلان اليونان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر أعلنت تركيا وقف المفاوضات مع اليونان، وقال الرئيس رجب أردوغان الذي رفض الاتفاقية إنه قرر استئناف أعمال التنقيب في شرق المتوسط.

وبحسب إشعار “نافتكس” للبحرية التركية تقوم السفينة “أوروتش رئيس” وسفينتان أخرتان بأعمال تنقيب بالمنطقة بداية من 10 وحتى 23 أغسطس الجاري.

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