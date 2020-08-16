أنقرة (زمان التركية) – حذر أوفوك سويلماز، وزير الاقتصاد التركي الأسبق من أن الأزمة الاقتصادية في تركيا باتت مزمنة مفيدا أن شهور الخريف القادم ستكون قاسية من الناحية الاقتصادية.

وأعتبر سويلماز في حديث مع صحيفة سوزجو التركية أن معدلات البطالة المعلنة غير صادقة.

وقال: “سنواجه الحقائق المؤلمة في شهور الخريف القادم عندما تبلغ معدلات البطالة الفعلية 25 في المئة ويتم إلغاء حظر تسريح أرباب العمل للعاملين”.

وكانت الحكومة التركية أصدرت في مارس/ آذار الماضي قرار يمنع فصل الموظفين من لمدة 6 أشهر لحماية الموظفين بالقطع الخاص خلال الفترة التي توقفت فيها الحركة الإنتاجية بسبب فيروس كورونا.

وأضاف سويلماز أنه خلال شهور الخريف سينكشف الوضع الحقيقي بالبلاد عندما يصبح من الصعب على الشركات، مواصلة مسيرتها، قائلا: “يجب عدم تحميل قطاع البنوك أعباء أكثر من هذا. السلطات ستضطر لرفع الفائدة شاءت أم أبت” في إشارة إصرار الحكومة على أن تمنح البنوك فوائد منخفضة على القروض.

هذا وأكد سويلماز أن الحل الوحيد أمام تركيا للنجاة من الوضع الحالي هو عقد انتخابات مبكرة ستسفر عن تغيير حكومي.

وبحسب هيئة الإحصاء التركية بلغت معدلات البطالة في تركيا 12.8، وارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى 11.7% في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما كانت 11.3% في مايو/ أيار الماضي.

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