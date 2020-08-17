أنقرة (زمان التركية) – تشهد أسعار البنزين والديزل في تركيا زيادة اعتبارا من منتصف الليلة.

وذكر اتحاد ملاك محطات الطاقة والبنزين والغاز الطبيعي أن الزيادة الجديدة سترفع يوم الثلاثاء متوسط سعر لتر الديزل في أنقرة من 5.29 ليرة إلى 5.40 ليرة.

على أن يرتفع متوسط سعر لتر الديزل في إسطنبول من 5.19 ليرة إلى5.30 ليرة وفي إزمير من 5.31 ليرة إلى 5.42 ليرة.

ويوم الخميس الماضي تم تطبيق زيادة جديدة فى أسعار البنزين قدرها 23 قرشًا.

وبهذه الزيادة بلغ سعر لتر البنزين في مدينة إسطنبول 6 ليرات و39 قرشًا، أي أقل من 1 دولار أمريكي قليلًا.

ويرتبط سعر المحروقات في تركيا بالسعر العالمي، وينعكس الأداء السلبي لليرة وتراجع قيمتها أمام الدولار والذي بلغ اليوم 7.40 ليرة، على أسعار البنزين والسولار والغاز.

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