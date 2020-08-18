أنقرة (زمان التركية) – أصدرت نيابة العاصمة أنقرة قرارات اعتقال بحق 25 عسكريًا سابقا بقيادة القوات الجوية وذلك في إطار التحقيقات القائمة بشأن المنتمين لحركة الخدمة.

وذكرت نيابة أنقرة في بيان أن التحقيقات كشفت أن المشتبه بهم الذي عملوا في قيادة القوات الجوية تم استخدامهم كأداة تواصل بين قيادات حركة الخدمة والجنود المنتمين إليها وأنهم كانوا يتواصلون باستخدام نظام الاتصال الدوري والمتسلسل من هواتف المقصف، على حد زعمها.

وأضافت النيابة في بيانها أنه تم إصدار قرارات اعتقال بحق 25 ضابطا سابقا من بينهم 21 تم فصلهم من العمل بعدما تبين تواصلهم مع حركة الخدمة، مفيدة أن فرق وحدة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة اعتقلت 18 من المشتبه بهم في 14 مدينة مركزها أنقرة وتواصل ملاحقة البقية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصلت فصل من الجيش 15 ألف و583 جنديا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.