أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت السلطات التركية اعتقال 34 من الجيش بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، في استمرار لعملية تصفية المؤسسة العسكرية.

ووفق مكتب المدعي العام في إزمير تم اعتقال 47 مشتبهًا، 34 منهم كانوا في القوات المسلحة التركية بزعم أنهم أجروا اتصالات هاتفية بمسئولين في حركة الخدمة باستخدام هواتف عمومية.

وبتاريخ 18 أغسطس تم القبض على 36 من المشتبه بهم، 29 منهم كانوا في الخدمة الفعلية، وتم إطلاق سراح واحد بشرط الرقابة القضائية. والإفراج عن عشرة الآخرين، مستفيدين من “قانون التوبة والندم”.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصلت من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

–