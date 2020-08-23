أنقرة (زمان التركية)ــ قوبلت طلبات للحصول على الجنسية التركية من قبل لاجئين سوريين مقيمين في تركيا بالرفض.

وذكر بعض من رفضت طلباتهم أنهم تلقوا إشعارا من سلطات الهجرة التركية تعلمهم بإلغاء طلبات الجنسية التي قدموها مما أثار الصدمة لدى كثير من السوريين.

ومعظم من رفضت ملفاتهم كانوا عالقين في المرحلة الرابعة والمتعلقة بالملف الأمني وهي المرحلة الأصعب، وفقا تقرير لموقع “الحرة”.

وأرجعت مصادر في أوساط السوريين في تركيا سبب رفض الطلبات إلى استخدام أوراق مزورة، غير أن ذلك لم يؤكد بشكل رسمي.

وهذه ليست المرة الأولى، التي توقف السلطات التركية طلبات التجنيس للسوريين، إذ سبق أن رفضت عددا من الطلبات المماثلة من سوريين يقيمون فوق أراضيها.

ولم تعلق وزارة الداخلية التركية على رفض سلطات الهجرة للطلبات، فيما نشر هذه المعلومات على مواقع التواصل الاجماعي عدد من السوريين طالبي التجنيس.

ويتعلق الأمر بجنسية استثنائية تمنح للسوريين وهو ما يمكن أن يجعل السلطات التركية تمتنع عن تقديم تفسير.

وقال رئيس الائتلاف الوطني السوري، نصر الحريري، إن هذا الملف” متابع حالياً بين اللجنة السورية التركية المشتركة للوصول إلى استفسار حول ما حصل”.

وفي الوقت الذي لا يزال معظم السوريين في تركيا مسجلين كلاجئين، يعيش قلة منهم دون تسجيل، فيما حصل 55 ألف سوري على الأقل على الجنسية التركية.

يذكر أن تركيا تستضيف على أراضيها 3.5 مليون لاجئ سوري.

وكانت ولاية اسطنبول أكدت العام الماضي أن أكثر من 547 ألف سوري يعيشون في اسطنبول “في إطار نظام الحماية المؤقتة” بعدما فروا من سوريا نتيجة النزاع القائم هناك منذ 2011.

–