أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان أسر قائد فريق الاستطلاع بالجيش الأرميني.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أن جنودها عرقلوا محاولة تخريب نفذها الجيش الأرميني في ساعات الصباح تجاه مدينة جورانبوي على خط الجبهة.

هذا وأكدت وزارة الدفاع الأذربية أن عسكريين أرمن تراجعوا بعد تكبدهم خسائر وأن الجنود الأذريين أسروا ملازم أول تبين فيما بعد أنه قائد فريق الاستطلاع بالجيش الأرميني.

واشتعلت التوترات العسكرية على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا مؤخرا، بعدما قصف الجيش الأرميني بالمدفعية القوات الأذربيجانية في منطقة “توفوز” الحدودية في 12 يوليو/ تموز الماضي.

ويرى محللون أن المواجهات بين البلدين يعكس صراعا آخر على النفوذ بين روسيا وتركيا التي يدعم كل منهما طرفا في هذا الصراع.

وهناك عداء بين أرمينيا وتركيا، حيث تحشد الأولي المجتمع الدولي لإجبار تركيا على الاعتراف بوقوع مذبحة ضد الأرمن في عهد الدولة العثمانية، وتخشى تركيا من دفع تعويضات طائلة جراء ذلك.

وتخوض أرمينيا المدعومة من روسيا وأذربيجان المدعومة من تركيا نزاعاً منذ نحو 30 عاماً للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية. لكن مواجهات الأحد بين البلدين وقعت بعيداً من هذه المنطقة المتنازع عليها.

ومنذ 1992، تسيطر أرمينيا على إقليم “قره باغ” (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام”، و”فضولي”، بإجمالي نحو 20% من الأراضي الأذرية.

–