أنقرة (زمان التركية)ــ قالت السلطات التركية إنها اعتقلت 54 ضابطاً بحريًا بزعم أنهم اجتازوا اختبارات القبول بمساعدة حركة الخدمة.

وقال مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول إنه تم القبض على 54 مشتبهاً من أصل 62 في حملة أمنية على 16 مدينة مركزها في اسطنبول، والبحث مستمر عن الأشخاص الثمانية الآخرين.

ولم يتم تقديم أدلة على التهم الموجهة للضباط وحركة الخدمة.

وأفاد مكتب المدعي العام أنه تم الإفراج عن 19 مشتبها بهم بشرط فرض الرقابة القضائية عليهم.

وتزعم التحقيقات أن اختبارات الأكاديمية البحرية لتجنيد طلاب المدرسة الثانوية المهنية لضباط البحرية والتي أجرتها قيادة القوات البحرية في عام 2013 تم تسريبها من أعضاء في حركة الخدمة التي تتهمها الحكومة بتدبير انقلاب عام 2016.

وقال التحقيق إنه تم منح 62 طالبا درجات عالية من قبل أعضاء اللجنة للالتحاق بالأكاديمية البحرية.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصلت من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

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