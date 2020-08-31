أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عجز التجارة الخارجية في تركيا إلى 55.6 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة عينها من العام السابق ليسجل 26.59 مليار دولار.

وتشير إحصاءات التجارة الخارجية التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية إلى زيادة عجز التجارة الخارجية في يوليو/ تموز من العام الجاري بنحو 18.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليسجل 2.7 مليار دولار.

وخلال شهر يوليو/ تموز الماضي تراجعت أيضا الصادرات بنحو 5.8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019 لتسجل 15.01 مليار دولار، كما تراجعت الواردات بنحو 7.9 في المئة لتسجل 17.71 مليار دولار.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تراجعت الصادرات بنحو 13.7 في المئة مقارنة بالعام السابق لتسجل 90.01 مليار دولار في حين تراجعت الواردات بنحو 3.9 في المئة لتسجل 116.61 مليار دولار.

ووفق هيئة الإحصاء سجل الاقتصاد التركي انكماشا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020 بنسبة 9.9%.