أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت تركيا القبض على “أمير داعش”، اليوم الثلاثاء وقالت إنه ضبطت بحوزته مخططات خطيرة.

وزير الداخلية سليمان صويلو، أعلن الثلاثاء، الخبر عبر تويتر، ووجه الشكر لقوات الأمن.

وتم القبض على أمير داعش في تركيا محمود أوزدن بمنطقة ديرلي في ولاية جيراسون شمال تركيا.

وكشف الوزير أنه منذ فترة وجهاز استخبارات الشرطة يتتبع أثر أوزدن، وقال “بعد -إحباط- هجوم مخطط ببندقية كلاشينكوف في اسطنبول تم ضبط أعضاء منظمة إرهابية بدأنا بحثا جادا حول حول المسئول عنهم إلى أن تم التوصل إلى محمود اوزدن “.

صوليو قال إنه تم ضبط مواد رقمية وكمبيوتر خاص بـ أوزدن في منزله، وأسلحة ومواقع لدفن الذخيرة ومخططاتتشمل خطف سياسيين ورجال دولة ونقلهم إلى سوريا.

وذكر أن المشتبه به محمود أوزدن هو من أعطى تعليمات لعضو داعش الذي تم القبض عليه في إسطنبول قبل أن يقوم بعمل مثير الأسبوع الماضي.

وذكر وزير الداخلية أن أوذدن يتواصل مع آخرين في سوريا والعراق، ويقوم مجموعة مكونة من 10:12 شخصا في تركيا.

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