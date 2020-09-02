أنقرة (زمان التركية)ــ اندلع حريق في غابات منطقة ناليهان بولاية أنقرة، فيما لا تزال أعمال الإطفاء مستمرة وسط صعوبات تواجه رجال الإطفاء بسبب الطبيعة الجغرافية.

وصباح اليوم شاركت طائرتين هليكوبتر و6 مروحيات صهريجية إضافة إلى650 فردًا بتنسيق من المديرية العامة للغابات.

وقال منصور يافاش، عمدة بلدية العاصمة أنقرة، بعدما تفحص حرائق الغابات في منطقة ناليهان، إن هناك بعض المعوقات التي تواجه رجال الإطفاء، وأوضح: “الجغرافيا ليست مناسبة لنا للعمل بشكل مريح. بعض التعزيزات الجوية مطلوبة لنقل الماء من البحيرات. لأن رجال الإطفاء يستطيعون الذهاب، ولا يمكن لخراطيم المياه الوصول إلى الأعماق”.

وتم نقل بعض رجال الإطفاء الذين عانوا من مشاكل صحية أثناء إخماد الحريق إلى مستشفى ناليهان الحكومي.

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