أنقرة (زمان التركية)ـــ أقر وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن بلادة تمر بأقصى ذروة لإصابات فيروس كورونا، لكنه أصر على أنها ليست الموجة الثانية للوباء.

وقال الوزير إن تركيا تشهد ثاني ذروة للموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء قال فخر الدين قوجة إن إجمالي الإصابات بين الكوادر الطبية بلغ 29 ألفا و865، منها 52 وفاة.

وسجلت تركيا 1596 حالة إصابة بالفيروس حتى مساء الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 273301.

فيما ارتفع عدد الوفيات بكورونا إلى 6462 بعد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة.

وقال وزير الصحة إن العاصمة أنقرة بها أكبر عدد من الحالات المؤكدة في تركيا. وأضاف أن العدد الإجمالي للحالات في المدينة يزيد مرتين عن عدد الحالات في اسطنبول.

وقال قوجة إنه لم يصاب أحد بالفيروس مرتين في البلاد، لكن هذا لا يعني أنه لن يحدث أبدًا.

ولفت الوزير إلى أنه “تشهد منطقة وسط الأناضول والجنوب الشرقي ارتفاعا ملحوظا”.

وأردف أن مستشفيات بعض المحافظات مثل ماردين وغازي عنتاب وشانلي أورفا وباتمان تعاني ضغطا بسبب ارتفاع الحالات.

وأوضح أنه “رغم ارتفاع الإصابات في العاصمة، إلا أن اقتراح القيام بحظر تجول فيها غير مطروح حاليا، لكننا نحاول فرض مزيد من الإجراءات الوقائية”.

وأعلن فخر الدين كوجا عن وجود مقترح بإجراء المباريات الرياضية دون جمهور حتى نهاية النصف الأول من الموسم الجاري، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من كورونا.

ومع تزايد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، فرضت وزارة الداخلية أمس قيودًا جديدة في جميع أنحاء البلاد، وأرسلت تعميما بشأن توسيع نطاق القيود على حفلات الزفاف الذي كان مفروضا على 14 ولاية ليشمل جميع الولايات في تركيا البالغ عددها 81 مقاطعة.

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