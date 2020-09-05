(زمان التركية)ــ نقلت الناشطة السياسية الكردية مقبولة أوزبيك، (72 عامًا)، إلى غرفة الرعاية المركزة، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة، في السجن.

مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي أعلن خبر نقل “مقبولة”إلى الرعاية المركزة عبر تويتر.

وقال الحزب في منشوراته: “إن أم السلام الأم مقبولة أوزبيك، البالغة من العمر 72 عامًا، والمعتقلة داخل سجن ديار بكر النسائي، نقلت إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية. توقفوا عن المساومة على حساب الأم مقبولة والمعتقلين المرضى”.

ولاحقا صدر قرار من المحكمة بالإفراج عن عن القيادية الكردية مقبولة أوزبيك نظرا لحالتها الصحية.

المحامون الموكلون عن أوزبيك كانوا قد تقدَّموا بطلبات أمام الجهات المختصة من أجل الإفراج الصحي عنها بسبب تدهور حالتها الصحية وإصابتها بأمراض مزمنة، إلا أن السلطات كانت ترفض الطلبات يزعم “الخوف من هروبها”.

وكانت تقبع الناشطة الكردية في سجن ديار بكر النسائي المغلق على ذمة التحقيقات الخاصة بقضية مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردي الذي أقيم في يونيو الماضي.

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