أنقرة (زمان التركية) – تواصل أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تركيا الزيادة في ظل مخاوف من الدخول في الموجة الثانية من وباء كورونا.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، كشف مساء السبت عن تسجيل 1673 حالة إصابة جديدة، و56 حالة وفاة بفيروس كورونا.

ولا يزال عدد المتعافين من كورونا أقل من عدد المصابين، حيث تم تسجيل 984 مريضا تعافوا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات 278 ألفًا و228 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 6620 حالة.

وقال وزير الصحة إن عدد الحلات الحرجة يبلغ 1091 مريضا.

وكان وزير الصحة كشف أن العاصمة أنقرة بها أكبر عدد من الحالات المؤكدة في تركيا، وأضاف أن العدد الإجمالي للحالات في الولاية يزيد مرتين عن عدد الحالات في اسطنبول.

ولفت أن إجمالي عدد التحاليل التي أجريت للحالات المتشبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 7 ملايين و782 ألفًا و697 تحليلًا، بعد تسجيل 99 ألفًا و497 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

ومساء يوم الأربعاء الماضي الذي أعلنت فيه تركيا تسجيل 1596 حالة إصابة كورونان أقر وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن بلادة تمر بأقصى ذروة لإصابات فيروس كورونا، وقال الوزير إن تركيا تشهد ثاني ذروة للموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد.

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