أنقرة (زمان التركية) – تعرض منزل يعود لمسنّ يبلغ من العمر 85 عاما في فرنسا إلى الانفجار عند محاولة مالك المنزل القضاء على بعوضة أزعجته أثناء تناول العشاء.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الرجل المسن سمع أنين بعوضة داخل المنزل أثناء جلوسه لتناول وجبة العشاء، مما دفعه إلى حمل المضرب الكهربائي ومطاردة البعوضة للقضاء عليها.

لكن لم يلحظ الرجل المسن وجود تسريب في أنبوب الغاز بمنزله، مما أدى إلى انفجار جزء من المنزل أسفر عن تدمير المطبخ وسقف المنزل.

هذا وتسبب الانفجار في حرق بسيط بيد الرجل المسن، بينما لم يتحدد بعد مصيرُ البعوضة المسببة للحادث!

–